В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты

Кроме того, местные жители недовольны, что в микрорайоне «Лебяжинский» почта работает до 18:00, хотя по графику рабочий день до 20:00. В пресс-службе рассказали, что это временно из-за некомплекта штата отделение работало по сокращённому режиму. С понедельника, 9 октября, отделение возобновит работу по обычному графику и будет работать до 20:00.