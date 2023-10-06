В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В Нижнем Тагиле больше года назад закрыли почтовое отделение в микрорайоне «Кирпичный». Местным жителям приходится ходить в соседний «Лебяжинский» район. Это отделение находится на километр дальше от прошлой почты в «Кирпичном», по оценкам онлайн-карт такая пешая прогулка для человека в среднем займет 12 минут.
Тяжелее всех приходится пожилым людям — им трудно ходить, для них новое отделение очень далеко, — рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница.
Отделение было закрыто, потому что не подходило по требуемым параметрам, в том числе из расчета количества населения и площади самого помещения. Редакция TagilCity.ru пообщалась с представителем пресс-службы Почты России и выяснила, что новое помещение до сих пор не найдено.
Мы уже не один год пытаемся найти подходящее помещение в микрорайоне «Кирпичный», чтобы возобновить работу отделения, в том числе обращались за помощью к местной администрации. Предыдущее помещение небольших размеров было в аренде, к тому же не соответствовало необходимым требованиям для размещения почты. Поэтому несколько лет назад мы перевели жителей микрорайона «Кирпичный» обслуживаться в соседнее отделение, — рассказала редакции TagilCity.ru Анна Первушина, пресс-служба Почта России.
Кроме того, местные жители недовольны, что в микрорайоне «Лебяжинский» почта работает до 18:00, хотя по графику рабочий день до 20:00. В пресс-службе рассказали, что это временно из-за некомплекта штата отделение работало по сокращённому режиму. С понедельника, 9 октября, отделение возобновит работу по обычному графику и будет работать до 20:00.
У отделения почты в микрорайоне «Лебяжинский» есть свои преимущества. У него удобный вход для маломобильных граждан и пожилых людей, а также просторный операционный зал. Обслуживание в этом отделении более комфортное, это отмечают сами клиенты, — говорит Анна Первушина, пресс-служба Почта России.
Администрация почты на данный момент находится в поиске помещения.