В полную программу РЭН-2023 вошли более 30 мероприятий

«На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка», — рассказал зампред Правительства РФ Александр Новак. Он также обещал, что особым вниманием в ходе заседаний форума будут отмечены вопросы цифровизации сферы, применения технологий будущего, искусственного интеллекта и прочих передовых разработок.