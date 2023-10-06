В полную программу РЭН-2023 вошли более 30 мероприятий

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В программе затронут широкий диапазон проблем в сфере трансформации и развития рынка мировой энергетики. Центральная тема форума этого года сформулирована как «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». Об этом информирует oilcapital.ru.
«На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка», — рассказал зампред Правительства РФ Александр Новак. Он также обещал, что особым вниманием в ходе заседаний форума будут отмечены вопросы цифровизации сферы, применения технологий будущего, искусственного интеллекта и прочих передовых разработок.
В 2023 году деловая программа форума содержит более 30 мероприятий, которые поделены на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Развитие отраслей ТЭК».
«Глобальная энергетика сегодня находится под сильным давлением политической и макроэкономической неопределенности», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2023 Антон Кобяков. Он также сообщил, что участникам Российской энергетической недели предстоит обсуждение перспектив и рисков энергоперехода, новых рыночных трендов, вероятных перспектив мировой энергетики.
Одной из основных тем предстоящей Российской энергетической недели также называют научно-технологическое развитие и цифровую трансформацию.
Завершающий день форума, 13 октября, на форуме заявлен как Молодежный день. Участниками главного молодежного события в сфере развития энергетики станут более 1500 молодых специалистов, студентов и школьников, а также руководители органов власти, отраслевых компаний и вузов.
Помимо деловых событий на площадке РЭН-2023 намечено проведение традиционной церемонии вручения международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки. Также намечается награждение победителей журналистской международной премии «Энергия пера».
В роли организаторов международного форума «Российская энергетическая неделя» выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы. Информационный партнер РЭН — медиахолдинг 1MI.
С деловой программой РЭН-2023 можно ознакомиться на официальном сайте: rusenergyweek.com.