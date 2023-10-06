В РЭО обнародовали итоги внедрения раздельного накопления отходов в РФ

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
«РЭО провел мониторинг, в ходе которого было выявлено, что в целом по России раздельным накоплением ТКО охвачено 59,7% населения (+3% к началу 2023 года) в 77 субъектах РФ, это 87,4 миллиона человек», — указал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Также он напомнил, что по результатам первого полугодия в стране появились 204 тысячи контейнерных площадок с 358 тысячами контейнеров для раздельного сбора ТКО. Буцаев подчеркнул, что раздельный сбор отходов остается одним из наиболее важных этапов реформы сферы обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируется достичь сортировки отходов среди 95% населения. Для этого деятельность по развитию инфраструктуры наладили в каждом регионе России, но здесь может понадобиться серьезная работа в сфере экологического просвещения, нацеленная на превращение домашней сортировки отходов в рутинное дело, заключил генеральный директор РЭО. Об этом сообщает gorod55.
В 49 регионах РФ начали применять двухконтейнерный подход к раздельному накоплению отходов: он требует устанавливать на контейнерные площадки контейнеры двух видов — для смешанных отходов и для вторичного сырья. В 19 регионах используют пофракционное накопление отходов, при котором каждую фракцию надо собирать отдельно. Девять регионов России опираются на оба вида подходов.
За счет федеральной субсидии на приобретение контейнеров для раздельного накопления отходов в регионах закуплено 154 тысячи контейнеров, и эта мера оказала положительное влияние на развитие практики раздельного накопления отходов в 42 регионах страны. Наиболее высокий процент охвата населения РНО отметили в Центральном федеральном округе (83,2%), самый низкий — в Северо-Кавказском федеральном округе (41,2%).
Согласно информации субъектов Российской Федерации, помимо контейнеров для РНО в стране открыты 27 тысяч специализированных пунктов приема вторичных материальных ресурсов (среди них экопункты, экодома, экостанции, экоцентры, фандоматы).
В 39 регионах населению обеспечена возможность раздельно сдать накопленные вторичные ресурсы в специализированных экопунктах за вознаграждение. В конце первого полугодия в стране функционировали около 600 таких пунктов одновременного приема нескольких видов вторсырья.