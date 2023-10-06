В РЭО обнародовали итоги внедрения раздельного накопления отходов в РФ

«РЭО провел мониторинг, в ходе которого было выявлено, что в целом по России раздельным накоплением ТКО охвачено 59,7% населения (+3% к началу 2023 года) в 77 субъектах РФ, это 87,4 миллиона человек», — указал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Также он напомнил, что по результатам первого полугодия в стране появились 204 тысячи контейнерных площадок с 358 тысячами контейнеров для раздельного сбора ТКО. Буцаев подчеркнул, что раздельный сбор отходов остается одним из наиболее важных этапов реформы сферы обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируется достичь сортировки отходов среди 95% населения. Для этого деятельность по развитию инфраструктуры наладили в каждом регионе России, но здесь может понадобиться серьезная работа в сфере экологического просвещения, нацеленная на превращение домашней сортировки отходов в рутинное дело, заключил генеральный директор РЭО. Об этом сообщает gorod55.