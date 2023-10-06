В выходные ГИБДД будет отлавливать пьяных водителей на дорогах Екатеринбурга

Главным образом автоинспекторы нацелены на поиск нетрезвых, не имеющих или лишившихся водительских прав автомобилистов. В ГИБДД напомнили, что за езду в пьяном виде водителям грозит штраф до 30 тысяч рублей и запрет на управление авто на срок до двух лет. В случае рецидива последует уголовная ответственность и куда более суровое наказание: штраф от 200 до 300 тысяч, исправительные работы или даже лишение свободы на два года.