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Житель Верхотурья зарезал жену собутыльника во время ссоры

Житель Верхотурья зарезал жену собутыльника во время ссоры

6 октября 2023, 10:59
Фото: Midjourney
46-летний мужчина из Верхотурья убил женщину, с которой у него произошел конфликт. Происшествие случилось ночью 20 июля 2023 года.

Свердловчанин употреблял алкоголь в гостях у своих знакомых. В какой-то момент гость стал ругаться с сожительницей хозяина квартиры. Во время ссоры мужчина схватил нож и нанес ей несколько ранений. Кроме того, он ее ударил по ногам и рукам. От полученных травм женщина скончалась, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Сожитель потерпевшей в момент убийства спал. После того, как он проснулся и понял, что произошло, он принялся кричать на обвиняемого. Гость, совершивший преступление, ушел, а мужчина сообщил о случившемся в полицию. Горожанина вскоре задержали.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы дела передали в суд для рассмотрения.

Напомним, в сентябре 2023 года в Красноуфимском районе местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, зарезал двух своих знакомых. Ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы, а также возможно пожизненное заключение.

Свердловчанина обвинили в убийстве собутыльников обухом топора и ножом
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