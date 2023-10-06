Житель Верхотурья зарезал жену собутыльника во время ссоры

Свердловчанин употреблял алкоголь в гостях у своих знакомых. В какой-то момент гость стал ругаться с сожительницей хозяина квартиры. Во время ссоры мужчина схватил нож и нанес ей несколько ранений. Кроме того, он ее ударил по ногам и рукам. От полученных травм женщина скончалась, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.