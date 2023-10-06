Житель Верхотурья зарезал жену собутыльника во время ссоры

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Свердловчанин употреблял алкоголь в гостях у своих знакомых. В какой-то момент гость стал ругаться с сожительницей хозяина квартиры. Во время ссоры мужчина схватил нож и нанес ей несколько ранений. Кроме того, он ее ударил по ногам и рукам. От полученных травм женщина скончалась, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Сожитель потерпевшей в момент убийства спал. После того, как он проснулся и понял, что произошло, он принялся кричать на обвиняемого. Гость, совершивший преступление, ушел, а мужчина сообщил о случившемся в полицию. Горожанина вскоре задержали.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы дела передали в суд для рассмотрения.
Напомним, в сентябре 2023 года в Красноуфимском районе местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, зарезал двух своих знакомых. Ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы, а также возможно пожизненное заключение.