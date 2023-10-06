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Женщине-инвалиду предоставили квартиру в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга прожила в доме престарелых 41 год и получила квартиру

6 октября 2023, 12:22
Фото: 1MI

Женщине-инвалиду предоставили квартиру в Екатеринбурге

В Екатеринбурге благоустроенную квартиру предоставили женщине-инвалиду 2 группы. Ей 64 года и ранее она проживала в пансионате для престарелых и инвалидов «Семь ключей».

Женщина пожаловалась в прокуратуру на то, что является инвалидом с детства, а в пансионате живет уже 41 год. При этом она не имеет статуса человека, который остался без попечения родителей, хотя и является таковой.

Поэтому ей было непонятно, почему она не поставлена на учет в целях обеспечения жильем. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате прокуратура подала иск в суд о том, что женщина, еще будучи несовершеннолетней, осталась без попечения родителей. Поэтому она должна быть включена в перечень лиц, претендующих на жилье.

Иск был удовлетворен — женщине предоставили однокомнатную квартиру в Екатеринбурге.

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#Прокуратура#Жилье#Квартира#Инвалидность#Дом престарелых#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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