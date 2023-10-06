Жительница Екатеринбурга прожила в доме престарелых 41 год и получила квартиру

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Женщина пожаловалась в прокуратуру на то, что является инвалидом с детства, а в пансионате живет уже 41 год. При этом она не имеет статуса человека, который остался без попечения родителей, хотя и является таковой.
Поэтому ей было непонятно, почему она не поставлена на учет в целях обеспечения жильем. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В результате прокуратура подала иск в суд о том, что женщина, еще будучи несовершеннолетней, осталась без попечения родителей. Поэтому она должна быть включена в перечень лиц, претендующих на жилье.
Иск был удовлетворен — женщине предоставили однокомнатную квартиру в Екатеринбурге.