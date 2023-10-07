Акцию День чтения в честь юбилея Крапивина с размахом провели в Нижнем Тагиле

В стенах библиотеки № 7 на Фрунзе своими детскими пробами пера поделилась редактор, телеведущая «Тагил-ТВ» и писательница Анна Кизилова. Рассказы «Испорченный день рождения» и «Замок на облаке», а также сказки «Кто стащил морковку?» и «Земляника» заслушали семиклассники 50-й школы и студенты Нижнетагильского педагогического колледжа № 1. По рассказу Кизиловой, особое впечатление на детей произвели публикации в позднесоветских журналах «Мурзилка», «Веселые картинки» и «Трамвай».