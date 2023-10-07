Акцию День чтения в честь юбилея Крапивина с размахом провели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:59
Так, в библиотеке № 6 на улице Басова о творчестве создателя метавселенной Великого Кристалла чтением отрывков из его произведений детям рассказали библиотекарь Дарья Хмылова и медиатор, автор и руководитель социального проекта «Конфликта.Нет» Юлия Бурлай, ставшая гостем ивента. К мероприятию подготовили тематическую экспозицию и интерактивные зоны.
В стенах библиотеки № 7 на Фрунзе своими детскими пробами пера поделилась редактор, телеведущая «Тагил-ТВ» и писательница Анна Кизилова. Рассказы «Испорченный день рождения» и «Замок на облаке», а также сказки «Кто стащил морковку?» и «Земляника» заслушали семиклассники 50-й школы и студенты Нижнетагильского педагогического колледжа № 1. По рассказу Кизиловой, особое впечатление на детей произвели публикации в позднесоветских журналах «Мурзилка», «Веселые картинки» и «Трамвай».
А в Центральной библиотеке приглашенным гостем выступил художественный руководитель нижнетагильского театра драмы Игорь Булыгин. В общении с юными читателями заслуженный артист РФ поделился своим опытом знакомства с литературой и с фантастикой Крапивина в частности.