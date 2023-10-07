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ХАМАС напал на Израиль 7 октября

ХАМАС напал на Израиль 7 октября

7 октября 2023, 15:35
Фото: Midjourney
Утром 7 октября началась массированная атака на Израиль со стороны палестинской группировки ХАМАС. В результате с обоих сторон погибли около 200 человек, в том числе мирных жителей. Более тысячи получили ранения.

Нападение на Израиль началось примерно в шесть часов утра в субботу, 7 октября, с ракетного обстрела. Всего было выпущено несколько тысяч ракет. Боевики ХАМАС разбились на небольшие группы и проникли в южные области страны, преодолевая пограничные преграды на внедорожниках. Другие приземлились на израильской территории с помощью парашютов-дельтапланов. Израильская армия потеряла контроль над КПП Эрез недалеко от города Ашкелон на юге страны.

В общей сложности было захвачено семь районов Израиля, несколько десятков людей были взяты в плен, а еще около 40 человек погибли, сообщают «Новые известия». Вернуть захваченные территории Израилю пока не удалось. Руководство страны приняло решение ввести чрезвычайное положение. В связи с этим все образовательные и развлекательные мероприятия были отменены.

Ближе к полудню 7 октября, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал информацию о масштабном призыве резервистов и подчеркнул, что страна находится в состоянии военного конфликта, который будет продолжаться до достижения окончательной победы.

Через час после этого израильские военно-воздушные силы совершили бомбардировку 17 военных объектов и четырех командных центров ХАМАС в Секторе Газа. Последствиями этой атаки стали объявление чрезвычайного положения на территории Палестины, а также потери более 150 человек, еще около 900 получили ранения.

Причиной обострения израильско-палестинского конфликта стало обвинение со стороны ХАМАС в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме.

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