ХАМАС напал на Израиль 7 октября

Нападение на Израиль началось примерно в шесть часов утра в субботу, 7 октября, с ракетного обстрела. Всего было выпущено несколько тысяч ракет. Боевики ХАМАС разбились на небольшие группы и проникли в южные области страны, преодолевая пограничные преграды на внедорожниках. Другие приземлились на израильской территории с помощью парашютов-дельтапланов. Израильская армия потеряла контроль над КПП Эрез недалеко от города Ашкелон на юге страны.