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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Свердловской области

Honda влобовую столкнулась с ВАЗ на свердловской трассе: два человека погибли

7 октября 2023, 12:34
Фото: ГИБДД Свердловской области

Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Свердловской области

Трагическая авария с гибелью двух человек произошла на трассе Первоуральск — Шаля в Свердловской области.

По информации областной ГИБДД, ВАЗ-2112 влобовую столкнулся с минивэном Honda Stepwgn на 51-м километре дороги — один из водителей по неизвестной причине выехал на встречную полосу.

Водитель и пассажир Lada скончались до прибытия медиков. В свою очередь водитель японского авто сломал ключицу, его доставили в больницу. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, прочие обстоятельства станут известны позднее.

Ранее сообщалось, что вечером 6 октября 55-летний водитель Toyota врезался в автоцистерну на ЕКАДе и погиб. Предварительно установлено, что причиной аварии стала невнимательность автомобилиста.

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