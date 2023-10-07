Honda влобовую столкнулась с ВАЗ на свердловской трассе: два человека погибли

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По информации областной ГИБДД, ВАЗ-2112 влобовую столкнулся с минивэном Honda Stepwgn на 51-м километре дороги — один из водителей по неизвестной причине выехал на встречную полосу.
Водитель и пассажир Lada скончались до прибытия медиков. В свою очередь водитель японского авто сломал ключицу, его доставили в больницу. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, прочие обстоятельства станут известны позднее.
Ранее сообщалось, что вечером 6 октября 55-летний водитель Toyota врезался в автоцистерну на ЕКАДе и погиб. Предварительно установлено, что причиной аварии стала невнимательность автомобилиста.