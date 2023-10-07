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Updated Сегодня, 11:40

Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО

Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО

7 октября 2023, 11:29
Фото: Midjourney
Проживающий в Нижнем Тагиле гражданин Казахстана, который из-за бюрократических проволочек долгое время не мог подписать контракт на участие в спецоперации, все же вступил в ВС РФ после публикации TagilCity.ru, о чем он сам сообщил.

Историю 37-летнего Алексея мы рассказывали ранее. Год назад мужчина получил вид на жительство в России и в середине лета 2023 года подал документы на участие в СВО сначала в военкомат Нижнего Тагила, а затем в екатеринбургский военкомат. По прошествии месяца Алексею никто не позвонил, после чего он сам связался с комиссариатом, но получил лишь отписки с рекомендацией подождать.

Напомним, в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт с Минобороны РФ. Преференция распространяется в том числе на семьи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что приговоренный к пяти годам колонии мобилизованный из Невьянска обжалует приговор.

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#Нижний Тагил#Армия#Минобороны#СВО#Спецоперация#Григорий Орлов
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