Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО

Историю 37-летнего Алексея мы рассказывали ранее. Год назад мужчина получил вид на жительство в России и в середине лета 2023 года подал документы на участие в СВО сначала в военкомат Нижнего Тагила, а затем в екатеринбургский военкомат. По прошествии месяца Алексею никто не позвонил, после чего он сам связался с комиссариатом, но получил лишь отписки с рекомендацией подождать.