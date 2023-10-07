Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Историю 37-летнего Алексея мы рассказывали ранее. Год назад мужчина получил вид на жительство в России и в середине лета 2023 года подал документы на участие в СВО сначала в военкомат Нижнего Тагила, а затем в екатеринбургский военкомат. По прошествии месяца Алексею никто не позвонил, после чего он сам связался с комиссариатом, но получил лишь отписки с рекомендацией подождать.
Напомним, в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт с Минобороны РФ. Преференция распространяется в том числе на семьи военнослужащих.
Ранее сообщалось, что приговоренный к пяти годам колонии мобилизованный из Невьянска обжалует приговор.