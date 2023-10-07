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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области

Компания молодых людей на Toyota Auris съехала в реку на свердловской трассе

7 октября 2023, 10:06
Фото: ГИБДД Свердловской области

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области

Вечером 6 октября автомобиль Toyota Auris с тремя пассажирами съехала в реку и опрокинулся на трассе Кушва — Нижняя Тура в Свердловской области.

Автоинспекторы установили, что управляла иномаркой 20-летняя девушка, в салоне были двое молодых людей 21 и 22 лет, а также 16-летняя девочка.

[Водитель] не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, допустила съезд с дороги в реку с последующим опрокидыванием, — сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.

Всех четырех пострадавших госпитализировали, несовершеннолетнюю доставили в больницу на вертолете с серьезной травмой позвоночника — она одна не была пристегнута ремнем безопасности.

После аварии девушка пояснила, что не смогла совладать с автомобилем на скользкой от дождя дороге. Водительских прав у свердловчанки было — «порулить» ей предложил владелец авто, также находившийся в машине. На него составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что под Арамилем водитель насмерть сбил пешехода, внезапно выбежавшего на дорогу.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Госавтоинспекция#Госавтоинспекторы#Григорий Орлов
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