Компания молодых людей на Toyota Auris съехала в реку на свердловской трассе

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Автоинспекторы установили, что управляла иномаркой 20-летняя девушка, в салоне были двое молодых людей 21 и 22 лет, а также 16-летняя девочка.
[Водитель] не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, допустила съезд с дороги в реку с последующим опрокидыванием, — сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.
Всех четырех пострадавших госпитализировали, несовершеннолетнюю доставили в больницу на вертолете с серьезной травмой позвоночника — она одна не была пристегнута ремнем безопасности.
После аварии девушка пояснила, что не смогла совладать с автомобилем на скользкой от дождя дороге. Водительских прав у свердловчанки было — «порулить» ей предложил владелец авто, также находившийся в машине. На него составили административный протокол.
Ранее сообщалось, что под Арамилем водитель насмерть сбил пешехода, внезапно выбежавшего на дорогу.