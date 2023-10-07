Машину сплющило: На ЕКАД водитель врезался в автоцистерну и погиб

ДТП произошло на 71 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Водитель большегруза рассказал, что остановился из-за поломки, но при этом включил аварийную сигнализацию и выставил знак. Когда он подошел к капоту, то ощутил сильный удар в заднюю часть машины. Врезавшийся в грузовик водитель Toyota не только не рассчитал дистанцию, но и, судя по всему, не учел погодные условия — дорога была скользкой, что помешало вовремя затормозить.