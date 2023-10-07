Пешеход внезапно выбежал на дорогу под Арамилем и погиб

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Трагическое ДТП произошло вечером 6 октября на 1-м километре трассы «Косулино — ст. Арамиль». 50-летний водитель иномарки сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали в больницу Екатеринбурга, но медики не смогли ему помочь.
В разговоре с автоинспекторами водитель пояснил, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу, из-за чего автомобиль не успел затормозить. Полиция проводит расследование, сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.
Ранее в этот день сообщалось, что на ЕКАДе 55-летний водитель Toyota врезался в автоцистерну и погиб.