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Пешеход внезапно выбежал на дорогу под Арамилем и погиб

Пешеход внезапно выбежал на дорогу под Арамилем и погиб

7 октября 2023, 07:06
Фото: ГИБДД Свердловской области
В Свердловской области 53-летний пешеход внезапно выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля Hyundai. Пострадавший скончался в больнице.

Трагическое ДТП произошло вечером 6 октября на 1-м километре трассы «Косулино — ст. Арамиль». 50-летний водитель иномарки сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали в больницу Екатеринбурга, но медики не смогли ему помочь.

В разговоре с автоинспекторами водитель пояснил, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу, из-за чего автомобиль не успел затормозить. Полиция проводит расследование, сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.

Ранее в этот день сообщалось, что на ЕКАДе 55-летний водитель Toyota врезался в автоцистерну и погиб.

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