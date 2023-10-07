Полиция разыскивает жительницу Нижнего Тагила за шопинг с чужой карты

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
За помощью к правоохранителям обратилась 52-летняя жительница Гальянки. В полиции она рассказала, что ее несовершеннолетний сын потерял карту, которой впоследствии неизвестный несколько раз расплатился в торговых центрах.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и отследили вора — им оказалась женщина крепкого телосложения с татуировкой в виде скорпиона на правой руке. Всех, кому знакома горожанка на снимке, просят обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-65-02.
Ранее житель Екатеринбурга украл из супермаркета девять женских бритвенных станков и бальзам для кожи на 10 тысяч рублей.