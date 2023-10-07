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Полиция разыскивает жительницу Нижнего Тагила за шопинг с чужой карты

Полиция разыскивает жительницу Нижнего Тагила за шопинг с чужой карты

7 октября 2023, 10:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают женщину, оплатившую покупки в магазинах с помощью чужой банковской карты.

За помощью к правоохранителям обратилась 52-летняя жительница Гальянки. В полиции она рассказала, что ее несовершеннолетний сын потерял карту, которой впоследствии неизвестный несколько раз расплатился в торговых центрах.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и отследили вора — им оказалась женщина крепкого телосложения с татуировкой в виде скорпиона на правой руке. Всех, кому знакома горожанка на снимке, просят обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-65-02.

Ранее житель Екатеринбурга украл из супермаркета девять женских бритвенных станков и бальзам для кожи на 10 тысяч рублей.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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#Нижний Тагил#Полиция#Кража#Преступление#МВД#Кража имущества#Григорий Орлов
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