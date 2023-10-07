Полиция разыскивает жительницу Нижнего Тагила за шопинг с чужой карты

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и отследили вора — им оказалась женщина крепкого телосложения с татуировкой в виде скорпиона на правой руке. Всех, кому знакома горожанка на снимке, просят обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-65-02.