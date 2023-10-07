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Пропавшего два года назад 25-летнего жителя Екатеринбурга могли убить

Пропавшего два года назад 25-летнего жителя Екатеринбурга могли убить

7 октября 2023, 05:57
Фото: 1MI
Исчезнувший два года назад 25-летний житель Екатеринбурга Лев Семухин, чье тело было найдено в начале октября, мог быть убит.

Точную причину смерти парня установит судмедэкспертиза, назначенная в рамках расследования уголовного дела.

Есть явные признаки криминальной смерти, его убили, — сообщает источник издания E1.RU в силовых структурах.

Сообщается также, что молодой человек страдал наркозависимостью.

Местонахождение екатеринбуржца оставалось неизвестным с середины сентября 2021 года — в один из дней из дней он вышел из дома на Втузгородке и пропал. 3 октября о смерти свердловчанина сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

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