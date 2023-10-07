Пропавшего два года назад 25-летнего жителя Екатеринбурга могли убить

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Точную причину смерти парня установит судмедэкспертиза, назначенная в рамках расследования уголовного дела.
Есть явные признаки криминальной смерти, его убили, — сообщает источник издания E1.RU в силовых структурах.
Сообщается также, что молодой человек страдал наркозависимостью.
Местонахождение екатеринбуржца оставалось неизвестным с середины сентября 2021 года — в один из дней из дней он вышел из дома на Втузгородке и пропал. 3 октября о смерти свердловчанина сообщили волонтеры «Лиза Алерт».