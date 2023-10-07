«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей

Для удобства отдыхающих повсюду есть места для сидения, и даже для лежания. В летнее время здесь будет много отдыхающих. Раньше на этом месте была водная станция, где купались горожане. Вероятно, летом невьянцы продолжат проводить свой досуг у воды.