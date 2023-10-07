«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Строительство набережной «Калейдоскоп времен» в Невьянске велось в течение двух лет. На его реализацию потребовалась четверть миллиарда рублей. Эти деньги были получены из федерального, областного и местного бюджетов. Участие и победа в конкурсе, инициированном Владимиром Путиным, помогло привлечь почти 250 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.
Сегодня действительно знаковое событие для города — открывается новое общественное пространство. Перечисляли многих, кто принимал участие в реализации. Однако, на мой взгляд, забыли самых главных — жителей Невьянска. Это вы голосовали, за то, чтобы этот объект был, вы принимали участие в обсуждении эскизных проектов, вы его утверждали. И это ваш праздник. Поэтому с этим вас я искренне поздравляю, — обратился к невьянцам министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Министр отметил, что проект был непростой, но по поручению губернатора он был возведен в кратчайший срок. Николай Смирнов призвал местных жителей и гостей города помогать набережной развиваться и беречь ее.
Несмотря на дождь, на открытие нового объекта пришли жители города. Среди толпы можно было увидеть «самого» Акинфия Демидова и представителей общества XVIII века, а также современные семьи разного возраста.
Футболисты, переодевшись в командную форму, уже играли на новом футбольном поле, которое в зимнее время станет хоккейным кортом. Также там смогут кататься и любители фигурного катания.
В теплице идей, которая действительно выглядит как теплица, уже полно молодежи — ребята заходят туда погреться и укрыться от дождя.
На детской площадке у маяка уже вовсю играют ребята: вокруг столько всего нового и неизведанного. Грузовые ящики с надписью «Не кантовать», корабельные сети и настоящий игровой корабль.
В другом месте — мини-прииск. Рядом ребята, несмотря на холод, развлекаются с водяной мельницей.
Повсюду хочется фотографироваться: здесь много фотозон, где можно сделать отличные снимки на фоне Невьянского пруда. Выход к воде может осуществляться со ступеней, близ которых расположились две пушки.
Для удобства отдыхающих повсюду есть места для сидения, и даже для лежания. В летнее время здесь будет много отдыхающих. Раньше на этом месте была водная станция, где купались горожане. Вероятно, летом невьянцы продолжат проводить свой досуг у воды.
Ярким объектом на новой набережной является фонтан: он довольно нестандартный, не имеет чаши, а брызги производятся из отверстий в плитке. В вечернее время у него включается подсветка.
Войти на набережную можно через деревянные ворота, выполненные из современных материалов, но в старом стиле.
Представители правительства, а также глава Невьянского городского округа Александр Берчук и спикер местной городской думы Любовь Замятина торжественно перерезали красную ленту, что ознаменовало торжественное открытие «Калейдоскопа времен».
Управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов прокомментировал масштабы объекта в денежном эквиваленте и отметил участие министра во всех реализуемых в регионе работ по благоустройству:
Уважаемые друзья, поверьте, наш губернатор Евгений Куйвашев вложился в этот объект очень здорово. Вы только представьте, Николай Смирнов — министр — из большой скромности не сказал, что ему приходится курировать 59 объектов на территории Свердловской области, из них — 43 общественных территорий и 16 больших дворовых территорий. Объем инвестиций, который проходит через голову народного министра в этом году обозначен суммой 1,73 миллиарда рублей. Наш объект — самый значимый. Вы только представьте, за два года было освоено порядка четверти миллиарда рублей. Это самый значимый объект Свердловской области. На протяжении более трех веков Невьянск всегда был лучшим — лучшее железо, лучшее золото, лучшая иконописная мастерская, — сказал Евгений Каюмов.
Набережная в Невьянске выглядит действительно эффектно. Этот объект весьма впечатляющий по масштабам: на местности, где раньше не было буквально ничего полезного, теперь расположились интересные локации с современным дизайном. Стоит быть уверенным, туристы высоко оценят невьянский «Калейдоскоп времен».