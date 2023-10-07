tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Невьянске открыли новую набережную за 250 млн после двухлетней реконструкции

«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей

7 октября 2023, 07:03
Фото: tagilcity.ru

В Невьянске открыли новую набережную за 250 млн после двухлетней реконструкции

Новая набережная «Калейдоскоп времени» открылась в Невьянске близ Наклонной башни 6 октября. На открытие в уральский город приехал министра ЖКХ Николай Смирнов, первый зампредседателя ЗакСО Свердловской области Аркадий Чернецкий и управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов.

Строительство набережной «Калейдоскоп времен» в Невьянске велось в течение двух лет. На его реализацию потребовалась четверть миллиарда рублей. Эти деньги были получены из федерального, областного и местного бюджетов. Участие и победа в конкурсе, инициированном Владимиром Путиным, помогло привлечь почти 250 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

Сегодня действительно знаковое событие для города — открывается новое общественное пространство. Перечисляли многих, кто принимал участие в реализации. Однако, на мой взгляд, забыли самых главных — жителей Невьянска. Это вы голосовали, за то, чтобы этот объект был, вы принимали участие в обсуждении эскизных проектов, вы его утверждали. И это ваш праздник. Поэтому с этим вас я искренне поздравляю, — обратился к невьянцам министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Министр отметил, что проект был непростой, но по поручению губернатора он был возведен в кратчайший срок. Николай Смирнов призвал местных жителей и гостей города помогать набережной развиваться и беречь ее.

Барка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске
Узнать подробнее

Несмотря на дождь, на открытие нового объекта пришли жители города. Среди толпы можно было увидеть «самого» Акинфия Демидова и представителей общества XVIII века, а также современные семьи разного возраста.

Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

Футболисты, переодевшись в командную форму, уже играли на новом футбольном поле, которое в зимнее время станет хоккейным кортом. Также там смогут кататься и любители фигурного катания.

Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

В теплице идей, которая действительно выглядит как теплица, уже полно молодежи — ребята заходят туда погреться и укрыться от дождя.

Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

На детской площадке у маяка уже вовсю играют ребята: вокруг столько всего нового и неизведанного. Грузовые ящики с надписью «Не кантовать», корабельные сети и настоящий игровой корабль.

Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

В другом месте — мини-прииск. Рядом ребята, несмотря на холод, развлекаются с водяной мельницей.

Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

Повсюду хочется фотографироваться: здесь много фотозон, где можно сделать отличные снимки на фоне Невьянского пруда. Выход к воде может осуществляться со ступеней, близ которых расположились две пушки.

Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

Для удобства отдыхающих повсюду есть места для сидения, и даже для лежания. В летнее время здесь будет много отдыхающих. Раньше на этом месте была водная станция, где купались горожане. Вероятно, летом невьянцы продолжат проводить свой досуг у воды.

Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

Ярким объектом на новой набережной является фонтан: он довольно нестандартный, не имеет чаши, а брызги производятся из отверстий в плитке. В вечернее время у него включается подсветка.

Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

Войти на набережную можно через деревянные ворота, выполненные из современных материалов, но в старом стиле.

Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

Представители правительства, а также глава Невьянского городского округа Александр Берчук и спикер местной городской думы Любовь Замятина торжественно перерезали красную ленту, что ознаменовало торжественное открытие «Калейдоскопа времен».

Управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов прокомментировал масштабы объекта в денежном эквиваленте и отметил участие министра во всех реализуемых в регионе работ по благоустройству:

Уважаемые друзья, поверьте, наш губернатор Евгений Куйвашев вложился в этот объект очень здорово. Вы только представьте, Николай Смирнов — министр — из большой скромности не сказал, что ему приходится курировать 59 объектов на территории Свердловской области, из них — 43 общественных территорий и 16 больших дворовых территорий. Объем инвестиций, который проходит через голову народного министра в этом году обозначен суммой 1,73 миллиарда рублей. Наш объект — самый значимый. Вы только представьте, за два года было освоено порядка четверти миллиарда рублей. Это самый значимый объект Свердловской области. На протяжении более трех веков Невьянск всегда был лучшим — лучшее железо, лучшее золото, лучшая иконописная мастерская, — сказал Евгений Каюмов.
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

Набережная в Невьянске выглядит действительно эффектно. Этот объект весьма впечатляющий по масштабам: на местности, где раньше не было буквально ничего полезного, теперь расположились интересные локации с современным дизайном. Стоит быть уверенным, туристы высоко оценят невьянский «Калейдоскоп времен».

Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в НевьянскеОткрытие набережной в Невьянске
Открытие набережной в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
Читайте также:
Группа «Корни», ярмарка мастеров и каверы: в Невьянске отметили День башниНевьянский машиностроительный завод оснастили новейшей системой видеонаблюденияРежиссер из Невьянска снял 20-минутный фильм-откровение
#Общество#Касается каждого#Эксклюзив#Свердловская область#Благоустройство#Строительство#Аркадий Чернецкий#Губернатор#Набережная#Евгений Куйвашев#Невьянск#Невьянский район#Николай Смирнов#Юлия Степанова#Невьянская наклонная башня#Евгений Каюмов
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
Вчера, 12:17
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
Вчера, 06:46
Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
Вчера, 09:18
Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо
5 октября, 11:57
Прокуратура занялась делом о невыплате по ранению военному из Тагила
Вчера, 12:27