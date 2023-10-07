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Сотрудники «Сима-ленда» поздравили Путина с 71-летием

Сотрудники «Сима-ленда» поздравили Путина с 71-летием

7 октября 2023, 11:59
Фото: kremlin.ru
Сотрудники уральской компании «Сима-ленд» записали ролик с поздравлениями президента РФ Владимира Путинам с 71-м днем рождения.
Владимир Владимирович, с вами наше будущее! Наш президент — наша гордость. Владимир Владимирович, сердца страны с вами, — скандируют под зажигательную музыку сотни сотрудников на разных площадках.

Свои поздравления президенту также направили екатеринбургские общественники из «Народного фронта» и активисты Свердловской областной федерации бокса, установившие скамейки и урны из переработанного пластика на аллее на улице Посадкой.

Фото: све.рф

Тем временем в центре Екатеринбурга все по тому же поводу прошел флешмоб и автопробег.

Накануне поздравления Путина с 71-летием появились на медиафасаде стадиона «Екатеринбург-Арена».

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