Сотрудники «Сима-ленда» поздравили Путина с 71-летием

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Владимир Владимирович, с вами наше будущее! Наш президент — наша гордость. Владимир Владимирович, сердца страны с вами, — скандируют под зажигательную музыку сотни сотрудников на разных площадках.
Свои поздравления президенту также направили екатеринбургские общественники из «Народного фронта» и активисты Свердловской областной федерации бокса, установившие скамейки и урны из переработанного пластика на аллее на улице Посадкой.
Тем временем в центре Екатеринбурга все по тому же поводу прошел флешмоб и автопробег.
Накануне поздравления Путина с 71-летием появились на медиафасаде стадиона «Екатеринбург-Арена».