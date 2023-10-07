Тагильчане призвали Росприроднадзор оценить ущерб экологии от пожара на НТМК

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Редакция TagilCity.ru направила запрос на имя руководителя свердловского Росприроднадзора Романа Тужикова с целью выяснить, были ли проведены замеры содержания вредных веществ, например диоксида азота, на стационарных госпостах. А если пробы были взяты, то не зафиксировали ли специалисты превышения ПДК? Ответ ожидается.
Еще одно обращение направлено руководителю регионального управления Роспотребнадзора Дмитрию Козловских. Вопросы все те же: проводило ли ведомство отборы проб воздуха в период пожара на НТМК? В случае превышения допустимой концентрации вредных веществ как Роспотребнадзор оценивают угрозу населению и какие последствия наступят для предприятия? На момент публикации заметки ответа на запрос также не последовало.
Напомним, ранее руководство самого ЕВРАЗ НТМК объявило о создании комиссии по расследованию инцидента с крупным возгоранием.