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Тагильчане призвали Росприроднадзор оценить ущерб экологии от пожара на НТМК

Тагильчане призвали Росприроднадзор оценить ущерб экологии от пожара на НТМК

7 октября 2023, 08:32
Фото: МЧС Свердловской области
6 октября на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле вспыхнул крупный пожар, который потушили силами более 50 спасателей. Черные клубы дыма были видны из разных районов, и теперь тагильчане опасаются, что ЧП могло пагубно сказаться на качестве городского воздуха.

Редакция TagilCity.ru направила запрос на имя руководителя свердловского Росприроднадзора Романа Тужикова с целью выяснить, были ли проведены замеры содержания вредных веществ, например диоксида азота, на стационарных госпостах. А если пробы были взяты, то не зафиксировали ли специалисты превышения ПДК? Ответ ожидается.

Еще одно обращение направлено руководителю регионального управления Роспотребнадзора Дмитрию Козловских. Вопросы все те же: проводило ли ведомство отборы проб воздуха в период пожара на НТМК? В случае превышения допустимой концентрации вредных веществ как Роспотребнадзор оценивают угрозу населению и какие последствия наступят для предприятия? На момент публикации заметки ответа на запрос также не последовало.

Напомним, ранее руководство самого ЕВРАЗ НТМК объявило о создании комиссии по расследованию инцидента с крупным возгоранием.

Свыше 50 человек и 12 единиц техники тушили ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Роспотребнадзор#ЧП#Росприроднадзор#Григорий Орлов
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