Тело умершего металлурга в Первоуральске пять дней пролежало у больницы

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Александр Трепезников, несмотря на возраст жил, один. Проблем с памятью у него, по словам близких, не было. Сын каждую неделю привозил ему продукты и воду, а за небольшими покупками пенсионер сам ходил в магазин.
С 21 сентября родственники не смогли дозвониться до Александра, а через несколько дней, приехав к нему, не застали дома. Тогда сын начал обзванивать приемные отделения и в больнице №1 ему подтвердили, что пенсионер у них был — поступил по скорой, но после обследования патологий у него не выявили и отпустили домой.
Тогда сын пошел в полицию. Во время подачи заявления о пропаже выяснялось, что тело пенсионера уже найдено полицейскими. Но в морг его не доставили, а предложили сыну самому поискать тело.
В последствии родные Александра Трапезникова стали узнавать, что произошло. Оказалось, что скорую вызвали из полиции. Якобы в отделение пожилого человека привели прохожие, тот рассказал им, что заблудился и забыл адрес. Документов у него с собой не было, но свои данные он назвал правильно.
В больнице ему сделали КТ и кардиограмму, а после отправили домой. Александру стало плохо через несколько минут после того, как он вышел. Пенсионер свернул на тропинку, упал и умер. Тело пролежало пять дней. В больнице заявили, что Александр покинул медучреждение самовольно.