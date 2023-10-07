Тело умершего металлурга в Первоуральске пять дней пролежало у больницы

С 21 сентября родственники не смогли дозвониться до Александра, а через несколько дней, приехав к нему, не застали дома. Тогда сын начал обзванивать приемные отделения и в больнице №1 ему подтвердили, что пенсионер у них был — поступил по скорой, но после обследования патологий у него не выявили и отпустили домой.