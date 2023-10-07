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Тело умершего металлурга в Первоуральске пять дней пролежало у больницы

Тело умершего металлурга в Первоуральске пять дней пролежало у больницы

7 октября 2023, 14:59
Фото: 1MI
84-летнего жителя Первоуральска доставили в местную больницу на скорой. Однако врачи не нашли у пенсионера проблем со здоровьем и отпустили домой. Он прошел несколько метров и умер. Тело мужчины нашли только через пять дней.

Александр Трепезников, несмотря на возраст жил, один. Проблем с памятью у него, по словам близких, не было. Сын каждую неделю привозил ему продукты и воду, а за небольшими покупками пенсионер сам ходил в магазин.

С 21 сентября родственники не смогли дозвониться до Александра, а через несколько дней, приехав к нему, не застали дома. Тогда сын начал обзванивать приемные отделения и в больнице №1 ему подтвердили, что пенсионер у них был — поступил по скорой, но после обследования патологий у него не выявили и отпустили домой.

Тогда сын пошел в полицию. Во время подачи заявления о пропаже выяснялось, что тело пенсионера уже найдено полицейскими. Но в морг его не доставили, а предложили сыну самому поискать тело.

В последствии родные Александра Трапезникова стали узнавать, что произошло. Оказалось, что скорую вызвали из полиции. Якобы в отделение пожилого человека привели прохожие, тот рассказал им, что заблудился и забыл адрес. Документов у него с собой не было, но свои данные он назвал правильно.

В больнице ему сделали КТ и кардиограмму, а после отправили домой. Александру стало плохо через несколько минут после того, как он вышел. Пенсионер свернул на тропинку, упал и умер. Тело пролежало пять дней. В больнице заявили, что Александр покинул медучреждение самовольно.

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