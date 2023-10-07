Трое детей травмировались в ДТП на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Водитель автомобиля Lexus не предоставил преимущества Mitsubishi при движении с правой обочины, допустив столкновение. В результате пострадали два пассажира виновника аварии — 38-летняя женщина и шестилетний ребенок, а также двое девятилетних детей в Mitsubishi, сообщает ГИБДД Свердловской области.
Оказалось, что пострадавшие пассажиры Lexus были попутчиками водителя, который является жителем Тамбова. Ребенок ехал без детского автокресла, за что водителя привлекли к административной ответственности. Во втором автомобиле дети перевозились без нарушений и серьезных травм не получили.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, трагическая авария с гибелью двух человек произошла на трассе Первоуральск — Шаля в Свердловской области. Два автомобиля толкнулись лоб в лоб.