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Updated Сегодня, 15:51

Трое детей травмировались в ДТП на трассе в Свердловской области

Трое детей травмировались в ДТП на трассе в Свердловской области

7 октября 2023, 15:49
Фото: ГИБДД Свердловской области
На 33 км федеральной трассы «Екатеринбург — Тюмень» при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека, трое из которых дети.

Водитель автомобиля Lexus не предоставил преимущества Mitsubishi при движении с правой обочины, допустив столкновение. В результате пострадали два пассажира виновника аварии — 38-летняя женщина и шестилетний ребенок, а также двое девятилетних детей в Mitsubishi, сообщает ГИБДД Свердловской области.

Авария на трассе «Екатеринбург — Тюмень»Авария на трассе «Екатеринбург — Тюмень»
Авария на трассе «Екатеринбург — Тюмень»Авария на трассе «Екатеринбург — Тюмень»
Авария на трассе «Екатеринбург — Тюмень»
Фото: ГИБДД Свердловской области

Оказалось, что пострадавшие пассажиры Lexus были попутчиками водителя, который является жителем Тамбова. Ребенок ехал без детского автокресла, за что водителя привлекли к административной ответственности. Во втором автомобиле дети перевозились без нарушений и серьезных травм не получили.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, трагическая авария с гибелью двух человек произошла на трассе Первоуральск — Шаля в Свердловской области. Два автомобиля толкнулись лоб в лоб.

Honda влобовую столкнулась с ВАЗ на свердловской трассе: два человека погибли
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