Трое детей травмировались в ДТП на трассе в Свердловской области

Оказалось, что пострадавшие пассажиры Lexus были попутчиками водителя, который является жителем Тамбова. Ребенок ехал без детского автокресла, за что водителя привлекли к административной ответственности. Во втором автомобиле дети перевозились без нарушений и серьезных травм не получили.