Восемь первоклассников отравились в лицее № 12 в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как рассказал журналистам отец одного из учеников, у ребенка возникла рвота и диарея. В больнице школьнику предварительно диагностировали острую кишечную инфекцию — окончательно диагноз подтвердится после анализов.
Мужчина допускает, что причиной массового отравления могла стать еда из столовой. В администрации школы на запрос E1.RU никак не ответили.
В конце сентября родители учеников 27-й школы в Екатеринбурге пожаловались на опасную антисанитарию в столовой: в подаваемых детям тарелках якобы не раз находили волосы и насекомых.