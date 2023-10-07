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Восемь первоклассников отравились в лицее № 12 в Екатеринбурге

Восемь первоклассников отравились в лицее № 12 в Екатеринбурге

7 октября 2023, 10:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге восемь первоклассников лицея № 12 в Заречном подхватили кишечную инфекцию — вероятно, после приема пищи в столовой.

Как рассказал журналистам отец одного из учеников, у ребенка возникла рвота и диарея. В больнице школьнику предварительно диагностировали острую кишечную инфекцию — окончательно диагноз подтвердится после анализов.

Мужчина допускает, что причиной массового отравления могла стать еда из столовой. В администрации школы на запрос E1.RU никак не ответили.

В конце сентября родители учеников 27-й школы в Екатеринбурге пожаловались на опасную антисанитарию в столовой: в подаваемых детям тарелках якобы не раз находили волосы и насекомых.

В Екатеринбурге уже в двух школах детям попалось стекло в еде из столовой
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#Школьники#Школа#Столовая#Школы#Екатеринбург#Григорий Орлов#Школьная столовая
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