За два дня свердловское УФСИН разыскало 45 скрывавшихся осужденных

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В рамках мероприятия «Розыск» силовики также установили местонахождение осужденных, приговоренных к условным срокам, а также тех, кто пренебрег своим обязательством самостоятельно явиться в исправительный центр или колонию-поселение.
За девять месяцев 2023 года сотрудниками отдела розыска разыскано 1050 осужденных вышеуказанной категории, уклоняющихся от контроля исполнительных органов, — уточнили в пресс-службе областного управления ФСИН.
Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вмешался в конфликт жителей Уктуса и ФСИН из-за строительства исправцентра близ школы.