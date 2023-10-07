tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

За два дня свердловское УФСИН разыскало 45 скрывавшихся осужденных

За два дня свердловское УФСИН разыскало 45 скрывавшихся осужденных

7 октября 2023, 06:25
Фото: 1MI
С 4 по 5 октября сотрудники свердловского управления ФСИН разыскали 45 осужденных, скрывавшихся от исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ.

В рамках мероприятия «Розыск» силовики также установили местонахождение осужденных, приговоренных к условным срокам, а также тех, кто пренебрег своим обязательством самостоятельно явиться в исправительный центр или колонию-поселение.

За девять месяцев 2023 года сотрудниками отдела розыска разыскано 1050 осужденных вышеуказанной категории, уклоняющихся от контроля исполнительных органов, — уточнили в пресс-службе областного управления ФСИН.

Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вмешался в конфликт жителей Уктуса и ФСИН из-за строительства исправцентра близ школы.

В Екатеринбурге бывший санаторий на Уктусе станет исправцентром ФСИН
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотруднику колонии из Каменска-Уральского грозит срок за продажу телефонов зэкамВ Екатеринбурге бывший санаторий на Уктусе станет исправцентром ФСИН
#Общество#Свердловская область#Осужденный#Осужденные#Исправительная колония#ФСИН#Исправцентр#Григорий Орлов
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
Вчера, 12:17
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
Вчера, 06:46
Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
Вчера, 09:18
Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо
5 октября, 11:57
Прокуратура занялась делом о невыплате по ранению военному из Тагила
Вчера, 12:27
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
Сегодня, 07:03