Охранники избили мужчину в ТЦ «Таганский ряд» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По словам очевидцев, охранники, накинувшись на посетителя торгового центра, уложили лицом в пол и заковали его в наручники, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
У пострадавшего горожанина оказалась ссадина на лице. Причина конфликта посетителя и охраны неизвестна.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге охранник ТЦ «Гринвич» не пропустил внутрь мужчину, который находился в нетрезвом состоянии.
Посетитель попытался оказать сопротивление, однако у него не получилось. Горожанина отправили домой.