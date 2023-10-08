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Охранники избили мужчину в ТЦ «Таганский ряд» в Екатеринбурге

Охранники избили мужчину в ТЦ «Таганский ряд» в Екатеринбурге

8 октября 2023, 07:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге охранники торгового центра «Таганский ряд» избили мужчину. Инцидент произошел 7 октября 2023 года.

По словам очевидцев, охранники, накинувшись на посетителя торгового центра, уложили лицом в пол и заковали его в наручники, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

У пострадавшего горожанина оказалась ссадина на лице. Причина конфликта посетителя и охраны неизвестна.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге охранник ТЦ «Гринвич» не пропустил внутрь мужчину, который находился в нетрезвом состоянии.

Посетитель попытался оказать сопротивление, однако у него не получилось. Горожанина отправили домой.

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