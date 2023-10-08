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Плохо видящая пенсионерка пропала в поселке в Березовском

Плохо видящая пенсионерка пропала в поселке в Березовском

8 октября 2023, 10:13
Фото: 1MI
В поселке Монетном в Березовском бесследно исчезла 75-летняя пенсионерка. Женщина плохо видит и не разговаривает. Свердловчанка пропала 4 октября 2023 года.

В день пропажи пенсионерка была одета в серо-бирюзовую куртку, серые штаны, вязаную светлую кофту с коричневым принтом и в бордово-малиновые галоши, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

У свердловчанки также короткие седые волосы, глаза — серо-голубые. Особые приметы: женщина не разговаривает и плохо видит. Рост — 160 сантиметров, телосложение плотное.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Поиски пропавшей ведут сотрудники отряда «Прорыв».

Напомним, 6 октября 2023 года в селе под Верхней Пышмой пропала 14-летняя девочка после того, как у нее произошла ссора с подругой. Вскоре подростка нашли живой.

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