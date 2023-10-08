Плохо видящая пенсионерка пропала в поселке в Березовском

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В день пропажи пенсионерка была одета в серо-бирюзовую куртку, серые штаны, вязаную светлую кофту с коричневым принтом и в бордово-малиновые галоши, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
У свердловчанки также короткие седые волосы, глаза — серо-голубые. Особые приметы: женщина не разговаривает и плохо видит. Рост — 160 сантиметров, телосложение плотное.
Поиски пропавшей ведут сотрудники отряда «Прорыв».
Напомним, 6 октября 2023 года в селе под Верхней Пышмой пропала 14-летняя девочка после того, как у нее произошла ссора с подругой. Вскоре подростка нашли живой.