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Роспотребнадзор взял на контроль отравление детей в лицее в Екатеринбурге

Роспотребнадзор взял на контроль отравление детей в лицее в Екатеринбурге

8 октября 2023, 06:12
Фото: 1MI
В Роспотребнадзоре взяли контроль над ситуацией с отравлением учеников лицея №12 в Екатеринбурге.

Заболевшим детям оказали необходимую помощь и провели лабораторное обследование. Госпитализация в больницу школьникам не понадобилась. Специалисты устанавливают возбудитель инфекции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ведомстве выдали предписания о том, чтобы в лицее и на пищеблоке были предприняты санитарно-противоэпидемические меры. За теми, кто находился в контакте с заболевшими, установлено медицинское наблюдение.

Напомним, 7 октября 2023 года несколько учащихся учебного учреждения пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции.

Восемь первоклассников отравились в лицее № 12 в Екатеринбурге
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