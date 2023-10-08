Роспотребнадзор взял на контроль отравление детей в лицее в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Заболевшим детям оказали необходимую помощь и провели лабораторное обследование. Госпитализация в больницу школьникам не понадобилась. Специалисты устанавливают возбудитель инфекции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ведомстве выдали предписания о том, чтобы в лицее и на пищеблоке были предприняты санитарно-противоэпидемические меры. За теми, кто находился в контакте с заболевшими, установлено медицинское наблюдение.
Напомним, 7 октября 2023 года несколько учащихся учебного учреждения пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции.