tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге

СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге

8 октября 2023, 12:38
Фото: 1MI
В Следственном комитете начали проводить проверку после того, как отравились несколько учеников лицея в Екатеринбурге.

По итогам проведенной проверки в ведомстве примут соответствующее процессуальное решение. Кроме того, исполняющий обязанности руководителя свердловского СК Анатолий Надбитов доложит о ходе проверки председателю СК Александру Бастрыкину, рассказали в пресс-службе Следкома по Свердловской области.

Напомним, 7 октября 2023 года в Екатеринбурге восемь учеников первого класса пожаловались на плохое самочувствие. Возникло подозрение на кишечную инфекцию. Ситуацию на контроль взяли в региональном Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор взял на контроль отравление детей в лицее в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался реализацией некачественного мяса в ЕкатеринбургеВ Тагиле начали вводить ограничения в школах и потратят 1,5 млн рублей на свалкиВ Верхней Салде прокуратура начала проверку после распыления газа в школе
#Происшествия#Следственный комитет#Проверка#Дети#Школьники#Контроль#Роспотребнадзор#Доклад#ЧП#Отравление#Ученики#Кишечная инфекция#Ведомство#Лицей#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Елизавета Зиборова#Инцидент#СК#СУ СК#Следком
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
6 октября, 12:17
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46
Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
6 октября, 09:18
Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо
5 октября, 11:57
Прокуратура занялась делом о невыплате по ранению военному из Тагила
6 октября, 12:27
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
Вчера, 07:03