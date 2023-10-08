СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге

По итогам проведенной проверки в ведомстве примут соответствующее процессуальное решение. Кроме того, исполняющий обязанности руководителя свердловского СК Анатолий Надбитов доложит о ходе проверки председателю СК Александру Бастрыкину, рассказали в пресс-службе Следкома по Свердловской области.