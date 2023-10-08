Суд не стал выселять из дома женщину с ребенком в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Екатеринбурженка девять лет назад оформила займ в 12 тысяч рублей, чтобы оплатить кредит. Позже, чтобы погасить все долги, женщина взяла у частного инвестора 300 тысяч рублей под залог комнаты в квартире, пишет Е1.
Сначала екатеринбурженка перечисляла деньги, а после того, как она потеряла работу, у нее начались просрочки. В итоге сумма долга выросла до 1,5 миллиона рублей. В суде постановили забрать имущество, которое находилось под залогом. При этом горожанка осталась должна 1,2 миллиона рублей, а судебное решение она обжаловала.
Кроме отмены решения суда о выселении женщине уменьшили размер неустойки за просроченные платежи до 900 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге 64-летней женщине с инвалидностью по решению суда предоставили благоустроенную квартиру. Ранее пенсионерка жила в доме престарелых.