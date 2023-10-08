Суд не стал выселять из дома женщину с ребенком в Екатеринбурге

Сначала екатеринбурженка перечисляла деньги, а после того, как она потеряла работу, у нее начались просрочки. В итоге сумма долга выросла до 1,5 миллиона рублей. В суде постановили забрать имущество, которое находилось под залогом. При этом горожанка осталась должна 1,2 миллиона рублей, а судебное решение она обжаловала.