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Суд не стал выселять из дома женщину с ребенком в Екатеринбурге

Суд не стал выселять из дома женщину с ребенком в Екатеринбурге

8 октября 2023, 11:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина с ребенком осталась жить в квартире по решению суда.

Екатеринбурженка девять лет назад оформила займ в 12 тысяч рублей, чтобы оплатить кредит. Позже, чтобы погасить все долги, женщина взяла у частного инвестора 300 тысяч рублей под залог комнаты в квартире, пишет Е1.

Сначала екатеринбурженка перечисляла деньги, а после того, как она потеряла работу, у нее начались просрочки. В итоге сумма долга выросла до 1,5 миллиона рублей. В суде постановили забрать имущество, которое находилось под залогом. При этом горожанка осталась должна 1,2 миллиона рублей, а судебное решение она обжаловала.

Кроме отмены решения суда о выселении женщине уменьшили размер неустойки за просроченные платежи до 900 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге 64-летней женщине с инвалидностью по решению суда предоставили благоустроенную квартиру. Ранее пенсионерка жила в доме престарелых.

Жительница Екатеринбурга прожила в доме престарелых 41 год и получила квартиру
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