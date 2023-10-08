В Екатеринбурге произошла массовая драка около ТЦ «Академический»

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
По словам очевидцев, один из мужчин, участвовавших в потасовке, вступился за человека, на которого нападали, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Причины и обстоятельства массовой драки неизвестны.
Напомним, ранее в Екатеринбурге мужчины устроили драку между собой около входа в метро «Геологическая» напротив торгового центра «Гринвич». Один из них при этом кидался в других деталями от велосипеда.
По предварительной версии, горожане подрались из-за того, что кто-то по-хамски отнесся к девушке. В МВД Екатеринбурга сообщений об инциденте не поступало.