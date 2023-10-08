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Updated Сегодня, 05:45

В Екатеринбурге произошла массовая драка около ТЦ «Академический»

В Екатеринбурге произошла массовая драка около ТЦ «Академический»

8 октября 2023, 05:45
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
Между несколькими мужчинами в Екатеринбурге произошла потасовка. Инцидент случился возле ТЦ «Академический» вечером 7 октября 2023 года.

По словам очевидцев, один из мужчин, участвовавших в потасовке, вступился за человека, на которого нападали, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Причины и обстоятельства массовой драки неизвестны.

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Напомним, ранее в Екатеринбурге мужчины устроили драку между собой около входа в метро «Геологическая» напротив торгового центра «Гринвич». Один из них при этом кидался в других деталями от велосипеда.

По предварительной версии, горожане подрались из-за того, что кто-то по-хамски отнесся к девушке. В МВД Екатеринбурга сообщений об инциденте не поступало.

Массовая драка произошла возле «Гринвича» в Екатеринбурге
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