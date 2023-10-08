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В Екатеринбурге произошла массовая «перестрелка»

В Екатеринбурге произошла массовая «перестрелка»

8 октября 2023, 12:11
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурге несколько человек на двух автомобилях направляли друг на друга оружие. Случай произошел на перекрестке улиц Амундсена — Парина.

Люди из белого и серого автомобилей выясняли между собой отношения. По словам очевидцев, были слышны крики и выстрелы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Позже выяснилось, что конфликт с оружием был ненастоящим. Участники перестрелки снимали видеоролик.

Напомним, ночью 29 августа 2023 года в Екатеринбурге компания людей устроили разборки со стрельбой около компьютерного клуба. В итоге пострадал один человек. Его отвезли в медучреждение.

Толпа устроила жестокие разборки со стрельбой у компьютерного клуба в Екатеринбурге
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