В Екатеринбурге произошла массовая «перестрелка»

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Люди из белого и серого автомобилей выясняли между собой отношения. По словам очевидцев, были слышны крики и выстрелы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Позже выяснилось, что конфликт с оружием был ненастоящим. Участники перестрелки снимали видеоролик.
Напомним, ночью 29 августа 2023 года в Екатеринбурге компания людей устроили разборки со стрельбой около компьютерного клуба. В итоге пострадал один человек. Его отвезли в медучреждение.