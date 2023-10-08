В Первоуральске автомобиль несколько метров протащил ребенка на самокате

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Мальчик выехал на проезжую часть, когда загорелся зеленый свет. В этот момент мужчина, сидевший за рулем автомобиля, ехавший по перекрестку, сбил самокатчика. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения «Интерра Онлайн», пишет Е1.
Водитель протащил пострадавшего несколько метров. Известно, что наезд произошел из-за того, что автомобилист не успел затормозить. Ребенок серьезных повреждений не получил. После осмотра врачей его отпустили.
Напомним, 2 октября 2023 года в Екатеринбурге 12-летний мальчик, ехавший в автобусе, пострадал в ДТП с автомобилем. Его отвезли в медучреждение с повреждениями голени и головы.