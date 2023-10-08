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В Первоуральске автомобиль несколько метров протащил ребенка на самокате

В Первоуральске автомобиль несколько метров протащил ребенка на самокате

8 октября 2023, 08:20
Фото: Камера видеонаблюдения «Интерра Онлайн»
В Первоуральске водитель автомобиля сбил ребенка, который ехал на самокате.

Мальчик выехал на проезжую часть, когда загорелся зеленый свет. В этот момент мужчина, сидевший за рулем автомобиля, ехавший по перекрестку, сбил самокатчика. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения «Интерра Онлайн», пишет Е1.

Видео: Камера видеонаблюдения «Интерра Онлайн»

Водитель протащил пострадавшего несколько метров. Известно, что наезд произошел из-за того, что автомобилист не успел затормозить. Ребенок серьезных повреждений не получил. После осмотра врачей его отпустили.

Напомним, 2 октября 2023 года в Екатеринбурге 12-летний мальчик, ехавший в автобусе, пострадал в ДТП с автомобилем. Его отвезли в медучреждение с повреждениями голени и головы.

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