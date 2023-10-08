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Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В Свердловской области пройдут дожди

В Свердловской области пройдут дожди

8 октября 2023, 07:10
Фото: Midjourney
В Свердловской области ожидается дождливая погода. Осадки пройдут 8 октября 2023 года.

В области пройдут атмосферные фронты. О прогнозе погоды рассказал свердловский метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

В дневное время температура воздуха в регионе будет на уровне +8… +13 градусов. В уральской столице Екатеринбурге в этот день также будет переменная облачность.

Напомним, в Нижнем Тагиле 7 и 8 октября 2023 года температура воздуха достигает +12 градусов. Ветер с порывами до девяти метров в секунду, а также в городе дождливо. Вечером 8 октября столбики термометров опустятся до +7 градусов.

Дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
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