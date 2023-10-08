В Свердловской области пройдут дожди

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В области пройдут атмосферные фронты. О прогнозе погоды рассказал свердловский метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
В дневное время температура воздуха в регионе будет на уровне +8… +13 градусов. В уральской столице Екатеринбурге в этот день также будет переменная облачность.
Напомним, в Нижнем Тагиле 7 и 8 октября 2023 года температура воздуха достигает +12 градусов. Ветер с порывами до девяти метров в секунду, а также в городе дождливо. Вечером 8 октября столбики термометров опустятся до +7 градусов.