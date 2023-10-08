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Вандалы в Екатеринбурге поцарапали десятки автомобилей

Вандалы в Екатеринбурге поцарапали десятки автомобилей

8 октября 2023, 11:08
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге неизвестные разгромили почти 30 автомобилей. Инцидент произошел на Латвийской улице.

По словам очевидцев, хулиганы украли зеркала заднего вида, поцарапали поверхности машин, а также у некоторых автомобилей прокололи шины, пишет Ура.ру.

Фото: Telegram-канал «Екатеринбург с огоньком»

Факт ущерба зафиксирован в МВД по Екатеринбургу. Полицейские организовали проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге в районе Кольцово вандалы порезали все шины на колесах автомобиля. Также на багажнике и капоте вандалы нацарапали нецензурную надпись. Владелица транспорта обратилась в полицию.

Женщине из Екатеринбурга порезали четыре шины на автомобиле
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