Вандалы в Екатеринбурге поцарапали десятки автомобилей

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
По словам очевидцев, хулиганы украли зеркала заднего вида, поцарапали поверхности машин, а также у некоторых автомобилей прокололи шины, пишет Ура.ру.
Факт ущерба зафиксирован в МВД по Екатеринбургу. Полицейские организовали проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге в районе Кольцово вандалы порезали все шины на колесах автомобиля. Также на багажнике и капоте вандалы нацарапали нецензурную надпись. Владелица транспорта обратилась в полицию.