tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Водителей в Свердловской области предупредили о выбегающих на дорогу лосях

Водителей в Свердловской области предупредили о выбегающих на дорогу лосях

8 октября 2023, 08:58
Фото: 1MI
Водителей в Свердловской области предупредили о возросшей опасности столкновения с лосями, которые выбегают на дорогу.

Участившиеся выходы лосей связаны с тем, что у животных в конце сентября — начале октября разгар брачного периода, и они ищут пару, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Кроме лосей на трассы выбегают кабаны, косули, коровы, овцы и лошади. Чтобы снизить риск столкновения с животными, водителям нужно не превышать скорость во время езды.

Также автомобилистам следует проявлять бдительность в темное время суток, в том числе на дорожных участках, где установлен знак «Дикие животные».

Напомним, вечером 16 сентября 2023 года на ЕКАД водитель иномарки Fiat сбил насмерть лося, который неожиданно вышел на трассу.

Лось бросился под колеса водителя на ЕКАД. Пострадало три ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга попал под колеса машиныВодитель мотоблока погиб в ДТП на трассе Верхняя Пышма — НевьянскВодитель погиб под Нижним Тагилом после столкновения с лосем
#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Дорога#Столкновение#Трасса#Домашние животные#Водитель#Водители#ЧП#Лось#Дорожные знаки#Елизавета Зиборова#Департамент информполитики#Авария#Дикие животные
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
6 октября, 12:17
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46
Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
6 октября, 09:18
Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо
5 октября, 11:57
Прокуратура занялась делом о невыплате по ранению военному из Тагила
6 октября, 12:27
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
Вчера, 07:03