Водителей в Свердловской области предупредили о выбегающих на дорогу лосях

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Участившиеся выходы лосей связаны с тем, что у животных в конце сентября — начале октября разгар брачного периода, и они ищут пару, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Кроме лосей на трассы выбегают кабаны, косули, коровы, овцы и лошади. Чтобы снизить риск столкновения с животными, водителям нужно не превышать скорость во время езды.
Также автомобилистам следует проявлять бдительность в темное время суток, в том числе на дорожных участках, где установлен знак «Дикие животные».
Напомним, вечером 16 сентября 2023 года на ЕКАД водитель иномарки Fiat сбил насмерть лося, который неожиданно вышел на трассу.