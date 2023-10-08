Житель Екатеринбурга попал под колеса машины

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:39
Пешеход шел по проезжей части в неположенном месте. В этот момент на него совершил наезд водитель иномарки, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Пострадавшего горожанина отвезли в медицинское учреждение.
Напомним, 6 октября 2023 года под Арамилем водитель автомобиля сбил мужчину, который неожиданно выбежал на трассу в неположенном месте, из-за чего шофер не успел затормозить.
Потерпевшего свердловчанина отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти — мужчина скончался.