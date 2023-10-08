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Житель Екатеринбурга попал под колеса машины

Житель Екатеринбурга попал под колеса машины

8 октября 2023, 06:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 45-летний пешеход пострадал после того, как его сбил автомобиль Volkswagen. ДТП произошло вечером 7 октября 2023 года.

Пешеход шел по проезжей части в неположенном месте. В этот момент на него совершил наезд водитель иномарки, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавшего горожанина отвезли в медицинское учреждение.

Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Напомним, 6 октября 2023 года под Арамилем водитель автомобиля сбил мужчину, который неожиданно выбежал на трассу в неположенном месте, из-за чего шофер не успел затормозить.

Потерпевшего свердловчанина отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти — мужчина скончался.

Пешеход внезапно выбежал на дорогу под Арамилем и погиб
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