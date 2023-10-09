34 дороги планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле и пригороде

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Средства на выполнение работ выделяются из местного бюджета. Первый этап предусматривает проектирование по ремонту 18 дорог. Их общая протяженность составляет почти 26,5 километра. Это улицы:
На втором этапе, согласно техническому заданию, предусмотрены проекты еще на 16 участков автомобильных дорог в Нижнем Тагиле и пригороде на улицах:
В Нижнем Тагиле необходимо предусмотреть асфальтобетонное покрытие, а в сельских населенных пунктах — переходный тип покрытия.
До 1 декабря подрядчик должен передать проектно-сметную документацию на согласование в «Службу заказчика городского хозяйства». Затем, до 14 декабря устранить замечания, выставленные экспертизой.
Заявки на электронный аукцион принимаются до 17 октября. Затем будет определен победитель тендера.