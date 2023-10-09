tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

34 дороги планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле и пригороде

34 дороги планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле и пригороде

9 октября 2023, 11:17
Фото: 1MI
10,6 миллиона потратят в Нижнем Тагиле на проекты по ремонту дорог. Всего планируется обновить 34 участка в городе и сельских населенных пунктах.

Средства на выполнение работ выделяются из местного бюджета. Первый этап предусматривает проектирование по ремонту 18 дорог. Их общая протяженность составляет почти 26,5 километра. Это улицы:

  1. проспект Ленина;
  2. Верхняя Черепанова;
  3. Газетная;
  4. Декабрьская 1-я;
  5. Джамбула;
  6. проспект Дзержинского;
  7. Днепровская;
  8. Заводская;
  9. Круговая;
  10. Лебяжинская;
  11. Местный проезд, 4;
  12. Островского;
  13. Носова;
  14. Огаркова;
  15. Одуванчиковая;
  16. Орджоникидзе;
  17. Попова;
  18. Индустриальная.

На втором этапе, согласно техническому заданию, предусмотрены проекты еще на 16 участков автомобильных дорог в Нижнем Тагиле и пригороде на улицах:

  1. Красных Зорь на участке от улицы Балакинская до улицы Стрелочников;
  2. Чайковского на участке от улицы Свердлова до улицы Ватутина;
  3. по местному проезду от базы «Вторчермет» до котельной;
  4. Проезжая на участке от улицы Цементная до котельной;
  5. Гвардейская;
  6. Пархоменко на участке от улицы Жуковского до улицы Тыловая;
  7. Академика Патона;
  8. Валегинская на участке от проспекта Ленинградский до улицы Алтайская;
  9. Сибирская;
  10. подъезд от дома № 10 по улице Ленина к улице Ленина в поселке Уралец;
  11. подъезд от дома № 30 по улице Ленина к улице Ленина в поселке Уралец;
  12. подъезд от дома № 15А по улице Ленина к улице Ленина в поселке Уралец;
  13. участок от дома № 2 по улице Кирова до улицы Ленина в поселке Уралец;
  14. от дома № 1 до дома № 41 по улице Мамина-Сибиряка в деревне Усть-Утка;
  15. Рабоче-Крестьянская в поселке Висимо-Уткинск;
  16. участок от дома № 3 до дома № 58 по улице Фрунзе в поселке Висимо-Уткинск.

В Нижнем Тагиле необходимо предусмотреть асфальтобетонное покрытие, а в сельских населенных пунктах — переходный тип покрытия.

До 1 декабря подрядчик должен передать проектно-сметную документацию на согласование в «Службу заказчика городского хозяйства». Затем, до 14 декабря устранить замечания, выставленные экспертизой.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 17 октября. Затем будет определен победитель тендера.

Ремонт дорог по улице Фрунзе и Черноисточинскому шоссе в Тагиле завершится в октябре
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дорогиЖители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домамиМУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика для ремонта дорог после недоделок Голященко
#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Подрядчик#Ремонт дорог#Евгения Сафина#Закупка#Проектирование
Подпишитесь
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
6 октября, 12:17
На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда
6 октября, 13:01
Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО
7 октября, 11:29
СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге
Вчера, 12:38
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
7 октября, 07:03