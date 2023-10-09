39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
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Updated Сегодня, 13:43
Журналисты редакции TagilCity.ru проводят замеры возле железнодорожного вокзала ежедневно с помощью газоанализатора «Геолан-1П». Станции государственного мониторинга «Уральского УГМС» замеряют качество воздуха круглосуточно в четырех районах города. По итогам всех исследований оказалось, что в сентября превышение выбросов в Нижнем Тагиле было 40 раз за 11 дней. Это на 48% больше по сравнению с августом.
Чаще всего в воздухе Нижнего Тагила в сентябре норму превышал сероводород — 39 раз за 10 дней. Максимальный показатель вещества — 2 ПДК — фиксировал пост УГМС на Сухоложском поселке 15 и 19 сентября. За период с 16 по 23 сентября превышение сероводорода фиксировалось практически ежедневно. В некоторые дни — до 9 раз за сутки.
Один раз за месяц выше нормы в тагильском воздухе был формальдегид — 14 сентября. Его показатель в районе Тагилстроя был 1,2 ПДК.
Самым пострадавшим от выбросов районом в сентябре снова стал Сухоложский поселок. Там станция УГМС ловила превышение сероводорода 38 раз за девять дней. Пост расположен на расстоянии около километра от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.
Один раз сероводород превышал норму в центре города возле железнодорожного вокзала. Показатель вещества 8 сентября, по данным газоанализатора TagilCity.ru, составлял 1,5 ПДК. Место замеров также расположено в километре от производства ЕВРАЗ НТМК. Кроме того, рядом проходит дорога с активным транспортным движением и железная дорога.
Еще один раз превышение выбросов было на Тагилстрое. 14 сентября станция УГМС зафиксировала там наличие формальдегида в воздухе в размере 1,2 ПДК. Пост замеров находится рядом с домом № 7 на улице Металлургов в 2,5 километрах от ЕВРАЗ НТМК и в километре от ж/д станции «Смычка».
Сероводород — это прозрачный газ с неприятным запахом, напоминающим запах гнилых яиц. Этот газ представляет опасность, поскольку при высокой концентрации он может настолько парализовать обонятельные рецепторы, что человек перестает ощущать его запах. При отравлении сероводородом могут возникнуть различные симптомы, такие как слезотечение, насморк, головная боль и тошнота, а также металлический привкус во рту. Кроме того, возможно нервное возбуждение или, наоборот, усталость и безразличие к окружающему.
Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Одна из проверок Росприроднадзора в 2022 году показала, что предприятие стало источником выброса вещества с 20-кратным превышением в конце января. Комбинат пытался списать этo на канализационный коллектор.
Формальдегид — вещество, которое способно вызывать онкологические заболевания. Кроме того, оно может вызывать раздражение кожи, глаз, носа и горла. Пары формальдегида имеют негативное воздействие на дыхательные органы, а также оказывают влияние на работу мозга и слизистые оболочки глаз и носа. Контакта с этим веществом стоит избегать, чтобы предотвратить нежелательные последствия для здоровья.
Из тагильских предприятий его выбрасывают «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Недавняя проверка Росприроднадзора показала, что «Уралхимпласт» выбрасывал формальдегид, а также фенол и взвешенные вещества с превышением нормы. Выбросы при этом осуществлялись без спецразрешения и без учета метеорологических условий. Всего во время надзорного мероприятия на УХП выявлено 11 нарушений законодательства по охране окружающей среды.