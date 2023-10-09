39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода

Сероводород — это прозрачный газ с неприятным запахом, напоминающим запах гнилых яиц. Этот газ представляет опасность, поскольку при высокой концентрации он может настолько парализовать обонятельные рецепторы, что человек перестает ощущать его запах. При отравлении сероводородом могут возникнуть различные симптомы, такие как слезотечение, насморк, головная боль и тошнота, а также металлический привкус во рту. Кроме того, возможно нервное возбуждение или, наоборот, усталость и безразличие к окружающему.