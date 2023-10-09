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Автомобилист сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Березовском

Автомобилист сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Березовском

9 октября 2023, 05:02
Фото: ГИБДД по Березовскому
В Березовском водитель иномарки Nissan сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. ДТП случилось на Театральной улице днем 8 октября 2023 года.

С полученными повреждениями пострадавшую свердловчанку госпитализировали в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Березовскому.

У водителя автомобиля стаж вождения — 9 лет. В 2023 году мужчина два раза был привлечен к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

Фото: ГИБДД по Березовскому

Напомним, 3 октября 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, сбил пожилую женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель вызвал скорую помощь и автоинспекторов. Горожанку увезли в больницу.

Нетрезвый водитель сбил пенсионерку в Нижнем Тагиле
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