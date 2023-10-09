Автомобилист сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Березовском

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
С полученными повреждениями пострадавшую свердловчанку госпитализировали в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Березовскому.
У водителя автомобиля стаж вождения — 9 лет. В 2023 году мужчина два раза был привлечен к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.
Напомним, 3 октября 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, сбил пожилую женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель вызвал скорую помощь и автоинспекторов. Горожанку увезли в больницу.