Банкомат «похитил» всю зарплату жительницы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Журналистам свердловчанка рассказала, что хотела положить зарплату на карту, воспользовавшись банкоматом на улице Восстания. Деньги устройство «съело», но пополнения счета не случилось.
Сказал: «Заберите отбракованные купюры», а там пусто!.. Впоследствии вылез чек: «Пополнение ноль рублей», — рассказала екатеринбурженка порталу E1.RU.
В банке пообещали вернуть деньги до 25 октября, но это произошло лишь спустя две недели после инцидента — 7 октября.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле полицейская отговорила пенсионерку от перевода денег мошенникам.