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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Банкомат «похитил» всю зарплату жительницы Екатеринбурга

Банкомат «похитил» всю зарплату жительницы Екатеринбурга

9 октября 2023, 09:50
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга в течение двух недель добилась от Газпромбанка возврата 65 тысяч рублей, которые принял банкомат, но так и не зачислил на карту.

Журналистам свердловчанка рассказала, что хотела положить зарплату на карту, воспользовавшись банкоматом на улице Восстания. Деньги устройство «съело», но пополнения счета не случилось.

Сказал: «Заберите отбракованные купюры», а там пусто!.. Впоследствии вылез чек: «Пополнение ноль рублей», — рассказала екатеринбурженка порталу E1.RU.

В банке пообещали вернуть деньги до 25 октября, но это произошло лишь спустя две недели после инцидента — 7 октября.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле полицейская отговорила пенсионерку от перевода денег мошенникам.

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#Деньги#Банк#Зарплата#Зарплаты#Банкомат#Екатеринбург#Григорий Орлов
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