Более 27 тысяч жителей Свердловской области заразились ОРВИ за неделю

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Доля детей среди заболевших составила 61%. В числе возбудителей распространен преимущественно риновирус, выявленный у трети пациентов.
Наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась в Богдановиче, Сухом Логе, ЗАТО Свободном — в перечисленных населенных пунктах заболеваемость в полтора раза превышает среднеобластные значения.
На прошлой неделе сообщалось, что в двух школах Нижнего Тагила ввели ограничения из-за ОРВИ и менингита.