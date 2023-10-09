tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Более 27 тысяч жителей Свердловской области заразились ОРВИ за неделю

Более 27 тысяч жителей Свердловской области заразились ОРВИ за неделю

9 октября 2023, 12:20
Фото: 1MI
За последние семь дней в Свердловской области более 27 тысяч человек с ОРВИ обратились за помощью к медикам — неделей ранее заболеваемость была выше на 13,6%.

Доля детей среди заболевших составила 61%. В числе возбудителей распространен преимущественно риновирус, выявленный у трети пациентов.

Наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась в Богдановиче, Сухом Логе, ЗАТО Свободном — в перечисленных населенных пунктах заболеваемость в полтора раза превышает среднеобластные значения.

На прошлой неделе сообщалось, что в двух школах Нижнего Тагила ввели ограничения из-за ОРВИ и менингита.

За неделю более 31 тысячи свердловчан заболели ОРВИ
Узнать подробнее
Читайте также:
Около 40 тысяч свердловчан заразились ОРВИ за прошедшую неделюВ челябинском городе всех школьников отправили на карантин из-за ОРВИВ Тагиле начали вводить ограничения в школах и потратят 1,5 млн рублей на свалки
#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Здравоохранение#Инфекция#Григорий Орлов
Подпишитесь
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
6 октября, 12:17
На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда
6 октября, 13:01
Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО
7 октября, 11:29
СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге
Вчера, 12:38
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
7 октября, 07:03