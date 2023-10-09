Денис Буцаев представил экоактивистам молодежные проекты РЭО

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
«Делая ставку на молодежь, мы делаем ставку не только на завтрашний день, но и на сегодняшний», — отметил генеральный директор РЭО, выступая на полях пленарной сессии «Зеленая повестка: точки роста и возможностей для молодежи». По его словам, повестку на многих площадках форума задает именно молодежь: либо собственными действиями, либо путем деятельности, опосредованной окружением, через взрослых, через задачи, которые на многих политических форумах уже относят к молодежной повестке. Денис Буцаев поблагодарил молодых делегатов форума за участие в событии, выразив надежду, что программа получилась интересной и содержательной. Об этом пишет gorod55.
Напомним, РЭО реализует многие массовые молодежные проекты. В частности, в 2022 году в компании создали волонтерское сообщество при РЭО — при содействии волонтеров-экологов «Делай!». Весной 2022 года РЭО стал организатором серии крупных субботников «Зеленый десант», которые привлекли 3405 участников. Затем в 50 регионах на особо охраняемых природных территориях были запущены всероссийская акция «Убери за собой» и акция «Открывая страну».
Также РЭО обеспечивает Росмолодежи поддержку в решении вопросов экологичного проведения форумов. В 2022 году 12 всероссийских форумов получили статус экологизированных. В этом году их число увеличилось до 20, а до конца года появятся еще пять форумов Росмолодежи. В 2024 году Всероссийский форум молодежи, к участию в котором ожидают около 10 тысяч делегатов, также сосредоточится на вопросах экологизации.
Известно, что РЭО выполняет роль экологического партнера таких крупных мероприятий, как «Экосистема» и «Таврида». На полях «Экосистемы» РЭО основал два тематических клуба — «Экономика замкнутого цикла: разумное потребление и переработка» и «Экология в сфере образования». Также при содействии РЭО провели отраслевую сессию «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла».
В 2024 году в планах у РЭО расширить профориентационную работу, а также увеличить взаимодействие с региональными операторами и наладить их деятельность в области экопросвещения.
В 2023 году РЭФ проходит в период с 8 по 11 октября. Форум объединит молодежный день и деловую программу. Подробности мероприятия доступны для ознакомления на сайте Российского экологического оператора.