Денис Буцаев представил экоактивистам молодежные проекты РЭО

«Делая ставку на молодежь, мы делаем ставку не только на завтрашний день, но и на сегодняшний», — отметил генеральный директор РЭО, выступая на полях пленарной сессии «Зеленая повестка: точки роста и возможностей для молодежи». По его словам, повестку на многих площадках форума задает именно молодежь: либо собственными действиями, либо путем деятельности, опосредованной окружением, через взрослых, через задачи, которые на многих политических форумах уже относят к молодежной повестке. Денис Буцаев поблагодарил молодых делегатов форума за участие в событии, выразив надежду, что программа получилась интересной и содержательной. Об этом пишет gorod55.