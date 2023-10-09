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Девушка выпала из окна и сломала ноги в Екатеринбурге

Девушка выпала из окна и сломала ноги в Екатеринбурге

9 октября 2023, 05:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге девушка выпала из окна. Инцидент произошел на Надеждинской улице вечером 8 октября 2023 года.

Как рассказали очевидцы, пострадавшая екатеринбурженка сломала обе ноги. До того, как приехала бригада скорой помощи, девушке оказывали помощь прохожие, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Также одна из горожанок отметила, что девушка была нетрезвая и хотела догнать то ли своего молодого человека, то ли компанию подростков, которым она угрожала полицией.

Напомним, ночью 1 октября 2023 года в Екатеринбурге из окна выпал молодой человек. Местная жительница, увидев пострадавшего, вызвала скорую помощь.

Из окна дома в Екатеринбурге выпал молодой человек
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