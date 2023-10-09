Девушка выпала из окна и сломала ноги в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Как рассказали очевидцы, пострадавшая екатеринбурженка сломала обе ноги. До того, как приехала бригада скорой помощи, девушке оказывали помощь прохожие, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
Также одна из горожанок отметила, что девушка была нетрезвая и хотела догнать то ли своего молодого человека, то ли компанию подростков, которым она угрожала полицией.
Напомним, ночью 1 октября 2023 года в Екатеринбурге из окна выпал молодой человек. Местная жительница, увидев пострадавшего, вызвала скорую помощь.