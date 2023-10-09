Два помещения планирует продать администрация Нижнего Тагила для пополнения бюджета

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год будет рассматривать и утверждать городская дума. Постановление за подписью главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева опубликовано на официальном сайте.
Так, за 360 403 рубля планируется приватизировать муниципальное нежилое помещение на первом этаже дома на улице Орджоникидзе, 23. Его площадь составляет 94,1 квадратных метра.
Второе нежилое помещение — это подвал на улице Калинина, 97. Его площадь — 73,9 квадратных метра, а расчетная стоимость объекта — 283 037 рублей.
Указанные площади являются прогнозными и подлежат уточнению в процессе технической инвентаризации при подготовке объекта к приватизации.