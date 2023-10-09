Два водителя пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

ЧП случилось 9 октября в 12.40. Предварительно известно, что водитель Land Rover совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении встречной машине Lexus, после чего последнюю отбросило на встречку, по которой ехал Lada Largus. Об этом сообщает Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.