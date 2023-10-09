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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 13:43

Два водителя пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

Два водителя пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

9 октября 2023, 13:41
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
Массовое ДТП между двумя иномарками и отечественной машиной произошло на улице Маневровая вблизи дома №45 в Екатеринбурге.

ЧП случилось 9 октября в 12.40. Предварительно известно, что водитель Land Rover совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении встречной машине Lexus, после чего последнюю отбросило на встречку, по которой ехал Lada Largus. Об этом сообщает Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В результате ДТП пострадали водители Lexus и Lada. Обоих мужчин с разными травмами отвезли в больницу.

За рулем Land Rover находился 39-летний мужчина, который рассказал, что хотел успеть проехать, не доставив никому проблем.

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#Происшествия#ДТП#ГАИ#Land Rover#Lexus#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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