Эффективность работы полиции смогут оценить жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Так, тагильчанам предлагается высказаться о том, насколько результативно полиция справляется с преступностью, а также готовы ли они сами помогать полицейским в обеспечении правопорядка.
МВД планирует собрать не менее пятисот отзывов горожан, которые будут доведены до руководства городской полиции и, как утверждается, отразятся на работе силовиков, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле родители 14-летнего подростка обвинили полицейского в угрозах сыну.