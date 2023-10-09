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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Эффективность работы полиции смогут оценить жители Нижнего Тагила

Эффективность работы полиции смогут оценить жители Нижнего Тагила

9 октября 2023, 14:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле МВД проводит анонимный опрос, в котором горожане смогут оценить деятельность полиции в 2023 году.

Так, тагильчанам предлагается высказаться о том, насколько результативно полиция справляется с преступностью, а также готовы ли они сами помогать полицейским в обеспечении правопорядка.

МВД планирует собрать не менее пятисот отзывов горожан, которые будут доведены до руководства городской полиции и, как утверждается, отразятся на работе силовиков, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле родители 14-летнего подростка обвинили полицейского в угрозах сыну.

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#Нижний Тагил#Полиция#МВД#Силовики#Правоохранительные органы#Правоохранители#Григорий Орлов
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