Эксперт назвал причины выпадения волос

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Врач-терапевт и глава научного совета сети клиник инфузионной терапии «Биорайз», Александра Медзиновская, объясняет, какие признаки могут указывать на эту проблему, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Когда волосы выпадают, люди начинают думать о наличии серьезных заболеваний: автоиммунных, эндокринологических, генетических. Однако чаще всего это связано с нервным и психическим напряжением: стресс вызывает выработку кортизола, который отрицательно сказывается на волосах. Кроме того, подобные проблемы со здоровьем могут быть связаны с дефицитными состояниями организма», — говорит Медзиновская.
Иногда, по словам врача, причины выпадения волос на самом деле очевидны. Например, волосы могут выпадать после операций или травм, а также вследствие заболеваний с повышенной температурой тела выше 38,5 градусов Цельсия. При этом потеря волос может усилиться даже после краткого повышения температуры. В таких случаях нет необходимости искать скрытые причины.