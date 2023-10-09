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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Эксперт назвал причины выпадения волос

9 октября 2023, 10:21
Многие люди считают, что потеря волос — это неизбежная проблема, с которой нужно просто смириться. На самом деле, организм таким образом пытается привлечь внимание к другим неприятностям.

Врач-терапевт и глава научного совета сети клиник инфузионной терапии «Биорайз», Александра Медзиновская, объясняет, какие признаки могут указывать на эту проблему, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Когда волосы выпадают, люди начинают думать о наличии серьезных заболеваний: автоиммунных, эндокринологических, генетических. Однако чаще всего это связано с нервным и психическим напряжением: стресс вызывает выработку кортизола, который отрицательно сказывается на волосах. Кроме того, подобные проблемы со здоровьем могут быть связаны с дефицитными состояниями организма», — говорит Медзиновская.

Иногда, по словам врача, причины выпадения волос на самом деле очевидны. Например, волосы могут выпадать после операций или травм, а также вследствие заболеваний с повышенной температурой тела выше 38,5 градусов Цельсия. При этом потеря волос может усилиться даже после краткого повышения температуры. В таких случаях нет необходимости искать скрытые причины.

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