Эксперт назвал причины выпадения волос

«Когда волосы выпадают, люди начинают думать о наличии серьезных заболеваний: автоиммунных, эндокринологических, генетических. Однако чаще всего это связано с нервным и психическим напряжением: стресс вызывает выработку кортизола, который отрицательно сказывается на волосах. Кроме того, подобные проблемы со здоровьем могут быть связаны с дефицитными состояниями организма», — говорит Медзиновская.