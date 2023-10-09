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Posted 9 октября 2023, 15:03

Published 9 октября 2023, 15:03

Modified 9 октября 2023, 15:32

Updated 9 октября 2023, 15:32

ГИБДД ищет водителя, который сбил девятилетнюю девочку и скрылся в Екатеринбурге

9 октября 2023, 15:03
В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП после того, как сбил девятилетнюю девочку в центре города.

Неустановленный водитель двигался на неустановленном автомобиле по улице Куйбышева со стороны улицы Розы Люксембург и возле 67-го дома сбил девочку — с травмами ребенка доставили в больницу. Не оказав пострадавшей помощи, автомобилист скрылся с места аварии.

В пресс-службе городской ГИБДД возможных свидетелей ДТП призвали обращаться по телефону 263-19-02 или 8-908-632-43-67.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двое водителей пострадали в автоаварии на Старой Сортировке.

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#Григорий Орлов#ДТП#ГИБДД#Полиция#Нарушение ПДД#Автомобилист#Екатеринбург
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