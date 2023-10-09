ГИБДД ищет водителя, который сбил девятилетнюю девочку и скрылся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Неустановленный водитель двигался на неустановленном автомобиле по улице Куйбышева со стороны улицы Розы Люксембург и возле 67-го дома сбил девочку — с травмами ребенка доставили в больницу. Не оказав пострадавшей помощи, автомобилист скрылся с места аварии.
В пресс-службе городской ГИБДД возможных свидетелей ДТП призвали обращаться по телефону 263-19-02 или 8-908-632-43-67.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двое водителей пострадали в автоаварии на Старой Сортировке.