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Updated Сегодня, 15:32

ГИБДД ищет водителя, который сбил девятилетнюю девочку и скрылся в Екатеринбурге

ГИБДД ищет водителя, который сбил девятилетнюю девочку и скрылся в Екатеринбурге

9 октября 2023, 15:03
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП после того, как сбил девятилетнюю девочку в центре города.

Неустановленный водитель двигался на неустановленном автомобиле по улице Куйбышева со стороны улицы Розы Люксембург и возле 67-го дома сбил девочку — с травмами ребенка доставили в больницу. Не оказав пострадавшей помощи, автомобилист скрылся с места аварии.

В пресс-службе городской ГИБДД возможных свидетелей ДТП призвали обращаться по телефону 263-19-02 или 8-908-632-43-67.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двое водителей пострадали в автоаварии на Старой Сортировке.

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#ДТП#ГИБДД#Полиция#Нарушение ПДД#Автомобилист#Екатеринбург#Григорий Орлов
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