ГИБДД ищет водителя, который сбил девятилетнюю девочку и скрылся в Екатеринбурге

Неустановленный водитель двигался на неустановленном автомобиле по улице Куйбышева со стороны улицы Розы Люксембург и возле 67-го дома сбил девочку — с травмами ребенка доставили в больницу. Не оказав пострадавшей помощи, автомобилист скрылся с места аварии.