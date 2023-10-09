Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Временно его обязанности будет исполнять замгубернатора Алексей Шмыков. Именно он будет проводить заседания правительства и выборы главы Первоуральска.
Помимо этого, ему нужно будет избежать «появления острых ситуаций в регионе», сообщает департамент информационной политики.
Ранее планировалось, что губернатор уйдет в отпуск раньше, но он отодвинул сроки своего отдыха в связи с приездом федерального министра Ирека Файзуллина в Екатеринбург на строительный форум.
Ранее Евгений Куйвашев отвел особую роль женщинам в реализации вопросов семейной политики. Также губернатор высказал уверенность, что позиции прекрасного пола в России со временем будут укреплены.