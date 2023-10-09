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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск

9 октября 2023, 14:02
Фото: 1MI
В отпуск на две недели ушел глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Временно его обязанности будет исполнять замгубернатора Алексей Шмыков. Именно он будет проводить заседания правительства и выборы главы Первоуральска.

Помимо этого, ему нужно будет избежать «появления острых ситуаций в регионе», сообщает департамент информационной политики.

Ранее планировалось, что губернатор уйдет в отпуск раньше, но он отодвинул сроки своего отдыха в связи с приездом федерального министра Ирека Файзуллина в Екатеринбург на строительный форум.

Ранее Евгений Куйвашев отвел особую роль женщинам в реализации вопросов семейной политики. Также губернатор высказал уверенность, что позиции прекрасного пола в России со временем будут укреплены.

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#Общество#Первоуральск#Свердловская область#Правительство#Евгений Куйвашев#Отпуск#Екатеринбург#Выборы#Алексей Шмыков#Дарья Сорокина#Федеральный министр#Строительный форум
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