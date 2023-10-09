Горячее питание для учеников возобновилось в школе села Покровское под Тагилом

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Информацию о возобновлении горячего питания в школьной столовой журналисту TagilCity.ru подтвердила директор Ольга Доможирова. С какого дня учеников начали кормить, она не уточнила, бросив трубку.
Ранее в редакцию обратилась жительница села и рассказала, что с 26 сентября учеников перестали обеспечивать горячим питанием из-за того, что в школе уволилась бухгалтер. Родителям предложили давать детям с собой булочку и сок.
После публикации TagilCity.ru прокуратура Пригородного района начала проверку в учебном заведении. Как пояснили журналисту в пресс-службе областной прокуратуры, надзорные мероприятия будут длиться 30 дней. Результаты будут известны по окончанию проверки.