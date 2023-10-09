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Горячее питание для учеников возобновилось в школе села Покровское под Тагилом

Горячее питание для учеников возобновилось в школе села Покровское под Тагилом

9 октября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Учеников школы №10 в селе Покровское под Нижним Тагилом вновь начали кормить в столовой. Ранее питание было прекращено из-за отсутствия бухгалтера. Прокуратура после публикации TagilCity.ru инициировала проверку в учебном заведении.

Информацию о возобновлении горячего питания в школьной столовой журналисту TagilCity.ru подтвердила директор Ольга Доможирова. С какого дня учеников начали кормить, она не уточнила, бросив трубку.

Ранее в редакцию обратилась жительница села и рассказала, что с 26 сентября учеников перестали обеспечивать горячим питанием из-за того, что в школе уволилась бухгалтер. Родителям предложили давать детям с собой булочку и сок.

Берите сок и булочку: учеников школы в селе Покровское перестали кормить в столовой
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После публикации TagilCity.ru прокуратура Пригородного района начала проверку в учебном заведении. Как пояснили журналисту в пресс-службе областной прокуратуры, надзорные мероприятия будут длиться 30 дней. Результаты будут известны по окончанию проверки.

В школе под Нижним Тагилом проводят проверку после сообщений об отсутствии питания
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#Общество#ГГО и пригород#Эксклюзив#Проверка#Прокуратура#Образование#Столовая#Анна Григорьева#Ученики#Горячее питание
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