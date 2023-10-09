Иностранный студент, не получивший визу из-за халатности УрФУ, продолжит обучение

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Ярашгулыев учится на четвертом и заключительном курсе департамента металлургии и металловедения. Каждый год студент продлевал визу через международный отдел университета, однако в 2023 году его неожиданно оповестили об истечении срока действия документа.
Администрация вуза назначила молодому человек встречу, но на месте его встретили сотрудники полиции, которые отвезли студента в отдел и составили против него административный протокол за нарушение режима пребывания в стране (18.8 КоАП — наказывается штрафом до пяти тысяч рублей и высылкой из РФ).
Еще 28 сентября местный суд вынес решение в пользу Ярашгулыева, обязав руководство УрФУ помочь ему с пролонгированием визы. 9 октября Кировский районный суд закрыл дело против иностранца, сообщает ЕАН.