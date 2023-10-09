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Суд прекратил дело о депортации 25-летнего студента УрФУ в Туркменистан

Иностранный студент, не получивший визу из-за халатности УрФУ, продолжит обучение

9 октября 2023, 12:45
Фото: 1MI

Суд прекратил дело о депортации 25-летнего студента УрФУ в Туркменистан

В Екатеринбурге суд прекратил административное дело в отношении 25-летнего студента УрФУ Ишангулы Ярашгулыева, которому грозила депортация в Туркменистан.

Ярашгулыев учится на четвертом и заключительном курсе департамента металлургии и металловедения. Каждый год студент продлевал визу через международный отдел университета, однако в 2023 году его неожиданно оповестили об истечении срока действия документа.

Администрация вуза назначила молодому человек встречу, но на месте его встретили сотрудники полиции, которые отвезли студента в отдел и составили против него административный протокол за нарушение режима пребывания в стране (18.8 КоАП — наказывается штрафом до пяти тысяч рублей и высылкой из РФ).

Еще 28 сентября местный суд вынес решение в пользу Ярашгулыева, обязав руководство УрФУ помочь ему с пролонгированием визы. 9 октября Кировский районный суд закрыл дело против иностранца, сообщает ЕАН.

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#Суд#Студенты#Студент#Депортация#УрФУ#Екатеринбург#Григорий Орлов
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