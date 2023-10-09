Иностранный студент, не получивший визу из-за халатности УрФУ, продолжит обучение

Администрация вуза назначила молодому человек встречу, но на месте его встретили сотрудники полиции, которые отвезли студента в отдел и составили против него административный протокол за нарушение режима пребывания в стране (18.8 КоАП — наказывается штрафом до пяти тысяч рублей и высылкой из РФ).